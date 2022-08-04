У дев'яти населених пунктах Донецької області відновили електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 5 362 сімей у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.



Вчора енергетикам вдалося з дозволу військових попрацювати над відновленням у Слов'янській громаді — знову зі світлом майже чотири тисячі домогосподарств. Фахівцям енергокомпанії вдалося відновити тут світло менше, ніж за добу. Крім того, енергетики отримали доступ і змогли виконати низку ремонтів у Торецькій, Селидівській, Костянтинівській та Бахмутській громадах.



«Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — зазначили у компанії.