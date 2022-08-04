ЗСУ цього тижня звільнили від окупантів два села та відійшли з двох позицій на Сході

На Сході України ЗСУ звільнили два села та відійшли з двох позицій під Донецьком та Бахмутом. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.



Уточнюється, що звільнено Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку в Ізюмському районі Харківської області



Олексій Громов також повідомив, що ЗСУ вдалося покращити тактичне становище та просунутися в глибину оборони окупантів у районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка.



Водночас, як повідомив Громов, ЗСУ відійшли з двох позицій під Донецьком та Бахмутом.

Раніше в Офісі президента позначили кілька складових правильної позиції України на переговорах з Росією.