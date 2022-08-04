Олександр та Віктор Янукович потрапили під нові санкції ЄС через війну

04 серпня 2022, 21:40

Олександр та Віктор Янукович потрапили під нові санкції ЄС через війну

Рада Європейського Союзу 3 серпня прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб – екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції введені у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України, що триває.

Як повідомляється на сайті Євроради, Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича до списку осіб, «організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за їхню роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України». У випадку з Олександром Януковичем – за проведення махінацій із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Ще за темою

Люди
Віктор Янукович Олександр Янукович
Інше
Санкції

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:40
Подоляк: ЗСУ не використовують міни-«пелюстки» у Донецьку
23:44
Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►
21:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
20:15
«ДНР»: У Макіївці обстрілом поранено трьох підлітків
15:53
У Біловодську партизани обстріляли авто із призначеним окупантами «мером» міста
15:42
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
14:57
У Донецьку під удар потрапила колонія, де можуть бути військовополонені
14:40
У Мелітополі затримали українського військовослужбовця
13:28
«ДНР»: П'ятеро людей загинули, шістьох поранено внаслідок ударів по центру Донецька
13:26
Окупанти Херсонщини посилили фільтраційні процедури
12:41
В Офісі президента заявили, що непричетні до ранкових обстрілів Донецька
12:12
Небезпечно, довго, дорого: Як виїхати з окупованої Луганщини
11:45
«ЛНР»: Чоловік загинув під час вибуху у Лутугинському районі
11:03
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
10:42
«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених
Всі новини
00:40
Подоляк: ЗСУ не використовують міни-«пелюстки» у Донецьку
23:44
Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►
23:00
Наступний караван із зерном з України вирушить 5 серпня
22:27
Російські війська обстрілюють Харків
21:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
21:40
Олександр та Віктор Янукович потрапили під нові санкції ЄС через війну
20:58
В Україну повернули ще трьох дітей, вивезених окупантами до РФ
20:40
З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко
20:15
«ДНР»: У Макіївці обстрілом поранено трьох підлітків
19:47
Росармія з РСЗВ обстріляла селище у Запорізькому районі
18:51
Зеленський про переговори з Росією: Після вторгнення я мав знову зателефонувати до Путіна?
18:42
В Amnesty International Україна заявили, що не брали участь у підготовці доповіді про українських військових
18:18
СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій
18:14
Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА
17:43
У російських містах з'являться вулиця Захарченка та сквер «героїв Донбасу»
Всі новини
ВІДЕО
Масштабна ДТП через крадене зерно. ЧП у СІЗО Сімферополя. «Крим сьогодні» ►
04 серпня, 23:44
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
04 серпня, 15:42
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
04 серпня, 11:03

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти