Російські війська обстрілюють Харків

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.



«Увага, харків'яни, росіяни завдають ударів по місту! Знаходьтесь у укриттях!», - написав Синегубов у Telegram.



За даними голови ОВА, окупаційні війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районам Харкова. Є поранені.



«На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих», - написав Синегубов у Telegram.



Він закликав городян не залишати укриття.



«Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається», - написав Синегубов.



Трохи раніше, о 21:45, у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу, а потім - загрозу артобстрілу в облцентрі та Харківській територіальній громаді. Паблики повідомляють про вибухи у місті.



Як повідомлялося, 3 серпня глава ОВА Олег Синегубов попередив мешканців регіонів, що за наявною інформацією, найближчими днями росіяни посилять ракетні обстріли регіону.