«ДНР»: Жертвами обстрілів стали шестеро людей, ще 30 — поранено

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло шестеро людей. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Як запевняють у «ДНР», цивільні загинули у Ворошилівському та Кіровському районах Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 30 осіб у Ворошилівському, Київському, Кіровському, Куйбишівському районах Донецька, Старомихайлівці, а також Червоногвардійському та Кіровському районах Макіївки.



Крім того, так званий «штаб тероборони ДНР» стверджує, що сьогодні вранці було завдано удару по Петрівському району Донецька. В результаті поранено жінку та дитину 2010 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинуло семеро мирних жителів. Дев'ятеро людей було поранено.



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