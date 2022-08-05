У 19 населених пунктів Донецької області повернули електрику

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 19 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



За добу фахівці повернули світло у будинки 16 593 сімей у Краматорському, Покровському, Волноваському та Бахмутському районах.



«Найбільше оновлень — у Торецькій громаді. Тільки за вчора енергетики відремонтували тут електропостачання понад 12 тисяч домогосподарств… За тиждень енергетикам вдалося налагодити електроживлення для понад 48 тисяч жителів Торецької громади (накопичуваним підсумком)», — зазначили у компанії.



Там додали, що вчора фахівцям також вдалося відновити світло для 1,2 тисячі сімей Слов'янської, 1,1 тисячі сімей Бахмутської та 1,2 тисячі сімей Авдіївської громад. Працювали енергетики також у Мар'їнській, Костянтинівській та Великоновосілківській громадах.



«Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили у ДТЕК.