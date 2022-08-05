За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини

05 серпня 2022, 15:38

За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини

Поліцейські Луганської області документують військові злочини РФ, за минулу добу правоохоронцям регіону надійшло 67 заяв та повідомлень громадян про злочини та події. Про це повідомляють у Національній поліції України.

Правоохоронці зареєстрували 23 факти порушення звичаїв війни – руйнування громадянської інфраструктури.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ було пошкоджено будинок, зруйновано квартири, гараж та автомобіль у Сєвєродонецьку; у Попасній зруйновано квартири, будинок та гараж; у Лисичанську окупанти зруйнували споруди та складські приміщення одного з товариств, а у Новотошківському, Мирній Долині та Рубіжному зруйновано квартири та будинок.

Також поліцейські зафіксували два викрадення авто в Новодружеську та Сєвєродонецьку, відомості про ці злочини внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

«Захоплено адміністративні будівлі міської військово-цивільної адміністрації та її 16 структурних підрозділів, комунальних установ та організацій й майно підприємства у м. Сєвєродонецьк, будівлі та споруди «Укрпошти» у містах Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ. Дії окупаційної влади кваліфіковано за ст. 341 КК України «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд», - зазначили у Нацполіції.

Крім того, у Лисичанську правоохоронцями зареєстровано повідомлення про мародерство в одному з місцевих магазинів.

У Нацполіції також повідомили про початок оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження чотирьох зниклих безвісти в Луганській області громадян.

Раніше в поліції Донецької області повідомили, що минулої доби задокументували 25 злочинів військ РФ в регіоні і спільно з СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

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