«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька

05 серпня 2022, 21:40

«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька

Надвечір 5 серпня в окупаційній адміністрації Донецька повідомили про поранення людей у Куйбишевському районі міста. Люди постраждали від уламків снарядів, які прилетіли під час обстрілу.

Чоловік загинув на вулиці Антарктидній, 1а.

Трирічна дівчинка отримала осколкове поранення обох стегон. Також від осколків постраждали четверо жінок та четверо чоловіків. Усі вони доставлені до лікарні №17. Ще один чоловік отримав поранення колінного суглоба, але від шпиталізації відмовився.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня.

На окупованій території Донецької області мирні жителі продовжують отримувати поранення, підриваючись на мінах-«пелюстках». До вечора 5 серпня сталося щонайменше 24 підриви на мінах. Один із поранених помер, повідомляють у ЗМІ, підконтрольних угрупованню «ДНР».

У Куйбишевському районі один чоловік підірвався на міні на вулиці Валерія Арсьонова, інший - у мікрорайоні «Азотний».

Увечері 5 серпня Кіровський район Донецька та Червоногвардійський район Макіївки перебувають під обстрілами. Внаслідок попадання снаряда в автобус загинули 3 особи та ще 5 отримали поранення.

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