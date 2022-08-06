Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: Пошкоджено 11 багатоповерхівок, є поранені

06 серпня 2022, 09:09

Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: Пошкоджено 11 багатоповерхівок, є поранені

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

На Дніпропетровщині після опівночі російська армія обстріляла з РСЗВ «Град» Нікопольський район, зі ствольної артилерії — Криворізький. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вдарили по житлових кварталах — по людях, які спали. У Нікополі — 20 "прильотів" реактивних снарядів. Трьох городян поранено. Один із них у лікарні — 58-річний чоловік», — зазначив Резніченко.

За його словами, у місті пошкоджено 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.

«Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади. У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар'їнському перебито лінію електропередач. Без світла частина села», — повідомив керівник ОВА.

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