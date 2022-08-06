Енергетики відновили електропостачання у 12 населених пунктах Донеччини, ремонти продовжуються

06 серпня 2022, 14:49

Енергетики відновили електропостачання у 12 населених пунктах Донеччини, ремонти продовжуються

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 12 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 13 885 сімей у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.

Зокрема, у Бахмутській громаді вдалося відновити електроживлення для 6,5 тисяч сімей. У Торецькій громаді, обстріли якої не припиняються, енергетики відремонтували мережі для більш ніж 7 тисяч сімей. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали в Авдіївській, Селидівській та Костянтинівській громадах.

«Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — перелічили в компанії.

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