Війна РФ проти України скоро вступить у нову фазу — британська розвідка

Сили РФ концентруються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або в межах підготовки до можливого наступу. Війна РФ проти України «ось-ось вступить» у нову фазу. Про це повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За заявами розвідників, найближчим часом найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно до річки Дніпро.



Наголошується також, що колони вантажівок, танків та артилерії росіяни продовжують перекидати з Донбасу на південний захід.



Водночас у Міноборони Великобританії повідомляють, що українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів та залізничних коліях. І такі удари все частіше завдаються у південних областях України.