Українські військові завдали ударів на Донецькому та Херсонському напрямках

06 серпня 2022, 18:09

Українські військові завдали ударів на Донецькому та Херсонському напрямках

Військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу завдали ударів на півдні та сході країни. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Наголошується, що на Херсонському напрямку українські бійці «завдали чергових втрат противнику». «Військовим вдалося знищити три бойові броньовані машини, склад із боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 30 окупантів. Артилерійські підрозділи відкрили вогонь, знищивши ротний командно-спостережний пункт, а також два танки, дві артилерійські системи, міномет, дві одиниці автомобільної техніки та ЗРК «Тор».

Ще за темою

Організації
ВСУ
Інше
Війна
Місця
Донецька область Херсонська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:03
У Донецьку обстріляно багатоповерхівку, в Ясинуватій «ДНР» повідомила про загибель чоловіка
17:11
«ДНР» заявила, що 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках»
15:19
У Новій Каховці стріляли у «заступника голови» окупаційної «адміністрації»
14:14
Збирають тюремні клітки: У Маріуполі готуються до «суду» над українськими військовополоненими
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
10:45
«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей
09:36
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
00:52
Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині
00:06
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
21:40
«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька
20:49
У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини
20:10
Донецьк та Макіївка під обстрілами, снаряд влучив по автобусу з пасажирами
19:32
Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі
16:01
«Кухар Путіна» Пригожин приїхав до «ЛНР»
15:38
За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини
Всі новини
19:03
У Донецьку обстріляно багатоповерхівку, в Ясинуватій «ДНР» повідомила про загибель чоловіка
18:37
Заступник голови «адміністрації» Нової Каховки помер у реанімації після замаху
18:09
Українські військові завдали ударів на Донецькому та Херсонському напрямках
17:24
Війська РФ артилерією накрили селище на Миколаївщині: Одна людина загинула, п'ятеро поранені
17:11
«ДНР» заявила, що 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках»
16:29
«Це основна лінія»: У Донецькій ОВА розповіли про стан справ у Бахмуті
16:02
Війна РФ проти України скоро вступить у нову фазу — британська розвідка
15:19
У Новій Каховці стріляли у «заступника голови» окупаційної «адміністрації»
14:49
Енергетики відновили електропостачання у 12 населених пунктах Донеччини, ремонти продовжуються
14:14
Збирають тюремні клітки: У Маріуполі готуються до «суду» над українськими військовополоненими
13:31
Піски під Донецьком контролюють ЗСУ — Кириленко
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
12:10
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
11:46
Нічний ракетний удар по Миколаєву: Постраждали сім мікрорайонів, є поранені
11:16
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів у Донецькій області
Всі новини
ВІДЕО
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
06 серпня, 12:10
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
06 серпня, 09:36
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
06 серпня, 00:06

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти