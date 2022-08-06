Українські військові завдали ударів на Донецькому та Херсонському напрямках

Військові частини та підрозділи морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу завдали ударів на півдні та сході країни. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.



Наголошується, що на Херсонському напрямку українські бійці «завдали чергових втрат противнику». «Військовим вдалося знищити три бойові броньовані машини, склад із боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки», — йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 30 окупантів. Артилерійські підрозділи відкрили вогонь, знищивши ротний командно-спостережний пункт, а також два танки, дві артилерійські системи, міномет, дві одиниці автомобільної техніки та ЗРК «Тор».