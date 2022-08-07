«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу

«Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний потяг із Донбасу на 7 серпня. Про це повідомила прес-служба національного перевізника.



Потяг 234/233 їхатиме за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. Він повинен вирушити о 16:30, згідно з розкладом. Проте, в «Укрзалізниці» зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.



Нагадаємо, мешканців Донецької області закликали терміново евакуюватись, оскільки російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру.

