Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►

07 серпня 2022, 23:20

Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російська армія близько Бахмута. Ситуація у місті сильно погіршилася за останні дні.
  • Обстріл Слов'янська та безперервні удари по Авдіївці. Що говорять про ситуацію у місті люди.
  • У захоплених містах Луганської області готуються до проведення «референдуму», а вулицями відловлюють чоловіків на фронт.
  • Щонайменше 5 людей поранено під час обстрілу Донецька. Ситуація в районах.
  • Ватажок угруповання «ДНР» приїхав до Піски і заявив про повне захоплення. Щоправда вулицями вільно не пересувається, ховається бараками.

Ще за темою

Місця
Війна Дайджест

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:20
Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►
17:00
Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви
11:22
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинули 3 особи
23:38
Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►
21:14
«ЛНР»: В Алчевську снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, є загиблий та поранені
19:03
У Донецьку обстріляно багатоповерхівку, в Ясинуватій «ДНР» повідомила про загибель чоловіка
17:11
«ДНР» заявила, що 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках»
15:19
У Новій Каховці стріляли у «заступника голови» окупаційної «адміністрації»
14:14
Збирають тюремні клітки: У Маріуполі готуються до «суду» над українськими військовополоненими
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
10:45
«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей
09:36
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
00:52
Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині
00:06
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
21:40
«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька
Всі новини
23:20
Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►
22:12
Зеленський: У разі проведення псевдореферендумів РФ закриє можливість переговорів з Україною
20:11
ЗСУ подавили спробу штурму на Слов'янському напрямі - Генштаб
19:08
Четверо жителів Донецької області загинули і шестеро поранено внаслідок обстрілів
17:25
Обстановка в Бахмуті погіршується — заступник мера
17:00
Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви
16:40
Amnesty International каже, що шкодує про скандал із доповіддю
14:47
Через обстріл на Запорізькій АЕС тепер не зможуть якісно оцінити радіаційну обстановку
14:08
Слов'янськ обстріляли з артилерії, обійшлося без жертв
13:33
Щоб Захід припинив постачання зброї Україні – розвідка про теракт у Оленівці
12:27
Окупанти активно готуються до псевдореферендуму — Гайдай
11:22
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинули 3 особи
10:10
Понад 160 тисяч тонн зерна вирушили сьогодні з українських портів
10:07
Окупанти поховали тіла півсотні мешканців Рубіжного, вбитих ще у квітні — голова ОВА
09:43
Нова хвиля примусової «мобілізації» почалася в ОРДЛО
Всі новини
ВІДЕО
Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►
07 серпня, 23:20
Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►
06 серпня, 23:38
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
06 серпня, 12:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти