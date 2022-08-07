Нові жертви обстрілів на Донеччині. Активізація «мобілізації» «ЛНР». Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Російська армія близько Бахмута. Ситуація у місті сильно погіршилася за останні дні.
- Обстріл Слов'янська та безперервні удари по Авдіївці. Що говорять про ситуацію у місті люди.
- У захоплених містах Луганської області готуються до проведення «референдуму», а вулицями відловлюють чоловіків на фронт.
- Щонайменше 5 людей поранено під час обстрілу Донецька. Ситуація в районах.
- Ватажок угруповання «ДНР» приїхав до Піски і заявив про повне захоплення. Щоправда вулицями вільно не пересувається, ховається бараками.