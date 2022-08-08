У Харківській області через обстріл двоє людей загинули, троє поранені

У ніч на понеділок російські окупаційні війська завдали удару по смт Печеніги у Харківській області, ракета влучила до приватного будинку, загинула пенсіонерка. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.



«Одна з ракет після 01 години ночі потрапила до смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, у приватному будинку, який отримав руйнування після удару, загинула 72-річна жінка», - написав він.



Чиновник зазначив, що Чугуївський район зазнавав обстрілів протягом минулої доби. Через це горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарські споруди мирних мешканців.



Крім того, протягом доби росіяни з артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський та Харківський райони.



У Богодухівському районі під обстріл потрапили кілька різних господарств, вигоріло 28 га пшениці. В Ізюмському районі госпіталізовано 72-річну жінку.



У Харківському районі через обстріл окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарські будівлі. Внаслідок обстрілів у Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей (84-річну жінку та 62-річного чоловіка) госпіталізовано.