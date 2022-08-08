«ДНР»: За добу через обстріли загинуло четверо людей, 17 отримали поранення

На окупованій території Донецької області за минулу добу через обстріл загинуло четверо людей, 17 отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Стверджується, що пошкоджено 25 домобудівель у Кіровському, Куйбишевському, Київському, Петрівському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Гольмовському, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.



Під обстрілами опинилися: Донецьк, Горлівка, Гольмовський, Металіст, Зайцеве, Новобахмутівка, Новоселівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Макіївка, Оленівка.