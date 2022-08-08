Ранковий обстріл Харкова: Одна людина загинула, ще одна поранена

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова, здійсненого російськими окупаційними військами, загинув мирний житель. Окупанти завдали удару по Павловому Полю. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



У свою чергу, голова ОВА Олег Синегубов уточнив, що в результаті обстрілу 1 людина загинула, 1 поранено.



«На жаль, внаслідок ранкових обстрілів 1 особа загинула, ще 1 – зазнала поранень. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці», - написав Синегубов у своєму Telegram-каналі.