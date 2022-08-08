Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах Донецької області за добу

08 серпня 2022, 11:26

Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах Донецької області за добу

Російська армія завдала 28 ударів по 16 населених пунктах Донецької області, є вбиті та поранені громадяни. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Окупанти вдарили 7 разів по Авдіївці та 6 разів по Бахмуту. Також під обстріл російських військ потрапили Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Російськими снарядами зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів - 34 житлові будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію.

Обстрілювали регіон російські війська авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ «Град» та «Смерч».

Поліція задокументувала злочини військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби п'ять мирних жителів регіону загинули в результаті російських обстрілів.

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