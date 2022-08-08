Зустріч у Копенгагені стане розширенням формату «Рамштайн» - Міноборони Німеччини

У Німеччині заявили про продовження та розширення формату «Рамштайн» під час зустрічі на конференції у Данії. Про це повідомляє "Укрінформ".



11 серпня у Копенгагені на запрошення датської сторони відбудеться Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. У заході візьме участь міністр оборони Рєзніков, а також очікується візит його колег зі США, Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Чехії та інших країн.



Представник Міноборони Німеччини Арно Колац заявив, що на конференції обговорюватимуться питання довгострокового фінансування, підготовки українських бійців. Німеччина на цій конференції планує зробити свій внесок, який, за словами Колаца, буде ширшим, ніж у форматі «Рамштайну».



«Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату "Рамштайн", де йдеться про короткострокове постачання зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується у нашу концепцію», - заявив Колац.



Остання зустріч у рамках «Рамштайну» відбулася 20 липня.