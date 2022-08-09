Вночі російські війська обстріляли Харків близько чотирьох разів

Близько другої ночі російська армія обстріляла Харків не менше 4-х разів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів.



Під вогонь окупантів, як повідомляє Терехов, потрапив Індустріальний район Харкова, приліт снаряда «фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки», ще один приліт у районі окружної поряд із двоповерховою будовою, яка не має, за інформацією Терехова, жодного відношення до військової інфраструктури. Осколками було пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Синельниківський, вдаривши по Нікополю 120 реативними снарядами.