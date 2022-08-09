За добу російські війська обстріляли 27 населених пунктів Донецької області

У Донецькій області російська армія обстріляла 27 населених пунктів минулої доби, 13 з них припало на Авдіївку, є жертви та поранені. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Ворог бив по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски.



Зруйновано та пошкоджено російськими снарядами 58 цивільних об'єктів у регіоні - 53 житлові будинки, школа, пункт видачі гуманітарної допомоги, автомийка тощо. Серед поранених є дитина.

Правоохоронці зазначають, що війська РФ застосували на Донеччині проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ «Град», «Ураган» та «Смерч».

Поліція задокументувала злочини військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за добу троє мирних жителів регіону загинули і 19 людей поранено внаслідок обстрілу з боку російських сил.