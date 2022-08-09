Україна повернула ще 17 тіл загиблих українських військових

Відбулася чергова операція щодо передачі ще 17 тіл загиблих українських військових. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.



19 липня у рамках операції з передачі тіл загиблих військових Україна повернула тіла 45 військових.



21 червня ще 35 загиблих українських військових. Обмін тілами загиблих відбувся за формулою 35 на 50. Серед українських військових – 25 захисників Маріуполя.