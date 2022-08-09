Внаслідок обстрілів російських окупантів загинули, як мінімум, 855 жителів Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ОВА.



«На сьогоднішній день відомо про щонайменше 855 жителів Ізюмського району, які загинули від російських обстрілів. Зруйновано понад 1000 будівель. Дані не остаточні, оскільки в районі продовжуються активні бойові дії, а частина території окупована», - йдеться у повідомленні.



За інформацією голови Ізюмської райадміністрації Степана Масельського, зараз у районі під контролем України знаходяться населені пункти Донецької селищної ради, Барвінківської міської ради та частина Балаклійської міської ради. Решту території повністю окуповано.



«По лінії фронту – Сіверським Дінцем йдуть великі бої, також окупанти обстрілюють мирне населення. Тому ми зараз не можемо відновлювати пошкоджених об'єктів інфраструктури. Ворог не погоджує коридори для евакуації населення. Ситуація є досить напруженою, але сьогодні українські військові тримають свої позиції», - уточнив він.



У районі, у тому числі і на тимчасово окупованих територіях, продовжують працювати ДСНС та екстрена медична допомога. Однак на тимчасово окупованих територіях мешканці не можуть отримати медпослуги.



На підконтрольних Україні територіях населення забезпечується гуманітарною допомогою (продуктами харчування, засобами особистої гігієни, медичними препаратами), але ввозити гумодопомогу на тимчасово окуповані території не дають російські загарбники.