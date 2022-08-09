У Криму сталися вибухи у районі військового аеродрому

У Новофедорівці сталися вибухи у районі аеродрому. Фото із соцмереж

В окупованому Криму сталися вибухи у селищі Новофедорівка у районі військового аеродрому.



Про це повідомляють очевидці у соцмережах, публікуючи також відповідні фотографії та відео.



Офіційної інформації про подію поки що немає.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга аеродрому. Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. За попередньою інформацією, пошкоджено сусідні будинки.

Призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події.

У Міноборони Росії заявили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.