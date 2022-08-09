У 18 населених пунктів Донеччини енергетики повернули світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 18 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 5434 сімей у Краматорському, Бахмутському, Волноваському та Покровському районах.



«Попри важку ситуацію, енергетики змогли вчора провести відновлювальні роботи в Бахмутській та Авдіївській громадах — знову зі світлом 1,7 тисячі та понад 700 сімей відповідно», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що ремонти пройшли й у Великоновосілківській громаді — повернено електроживлення для понад тисячі сімей. Вкотре енергетикам вдалося попрацювати в Торецькій громаді — заживлено 1,5 тисячі сімей. Крім того, пройшли роботи у Слов'янській та Селидівській громадах.



«Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Нині без електропостачання залишаються 92 населені пункти на території області, де енергетики можуть працювати», — повідомили у ДТЕК.