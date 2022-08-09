У Бахмуті двоє людей отримали осколкові поранення у дворі власного будинку - ДСНС

У Бахмуті двоє чоловіків зазнали осколкових поранень у дворі власного будинку, рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалих. Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.



«О 13:05 у дворі власного будинку отримав осколкові поранення чоловік, 1954 р.н. і потребував допомоги. О 15:00 у дворі власного будинку отримав осколкові поранення чоловік віком 65 років і потребував допомоги», - йдеться у повідомленні.



В обох випадках рятувальники автомобілем швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалих до Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в Бахмуті.