Армія РФ пішла на штурм в районі Спірного, але ЗСУ змусили окупантів відступити

У Донецькій області російська армія за підтримки авіації намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Наголошується, що противник продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, які діють у зазначеному напрямку.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам'янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.



На Бахмутському напрямку окупанти залучили артилерію та танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорське. Завдали авіаційні удари поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцева, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.



Ворог пішов на штурм у районі Спірного, потрапив під кинджальний вогонь українських військових та хаотично відступив.



Також окупанти намагалися залучити розвідувальні групи в районах Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Соледара. Після вогневої поразки загарбники змінили свої плани та відступили.



Також противник намагався провести розвідку боєм у районах населених пунктів Підгородне та Бахмут — успіху не мав, відійшов.



З метою покращення тактичного становища ворог вів наступ у напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцева — успіху не мав, із втратами відійшов. Противник має частковий успіх у напрямку Вершини.



На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Нанесли авіаудари біля Мар'їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.



З метою покращення тактичного становища ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісок — безуспішно.