На Дніпропетровщину переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей

09 серпня 2022, 23:29

На Дніпропетровщину переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей

До Дніпропетровської області переїхали 11 лікарень із Харківської та Луганської областей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«І п'ята частина їхніх колективів — це понад 100 хірургів, травматологів, інфекціоністів, окулістів… Ці медустанови перевезли понад 100 одиниць обладнання та десять швидких. Лікарні запускають роботу. Консультують переважно переселенців. Медики з Луганської області планують розвивати напрямки, у яких за роки війни набули досвіду. Це психологічна консультація та реабілітація після поранень», — повідомив Резніченко.

За його словами, в область переїхали також чотири виші та сім коледжів.

«До нас із "гарячих точок" переїхали й 69 підприємств Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей», — зазначив очільник області.

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