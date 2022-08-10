На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай

10 серпня 2022, 08:55

На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай

На Луганщині за минулу добу ЗСУ відбили кілька атак окупантів за трьома напрямками та знешкодили розвідувальні групи російської армії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що росіяни не мають обіцяних перемог на фронті.

Він розповів, що за добу окупанти здійснили дев'ять вильотів штурмової та армійської авіації з цілями на Луганщині, запустили п'ять ракет і здійснили вісім артилерійських обстрілів регіону, три – мінометні, ще тричі війська РФ атакувати танками.

Сергій Гайдай зазначає, що люди у захоплених російськими військами населених пунктах Луганської області розчаровуються у обіцянках окупантів про швидке відновлення регіону. Наприклад, він навів ситуацію в окупованій і зруйнованій Попасній, яку загарбники прийняли рішення не відновлювати.

За інформацією голови Луганської ОВА, незважаючи на старт опалювального сезону, що наближається, в захоплених містах регіону окупанти ще не приступили до ремонту і налагодження системи отолення домоволодінь і, як каже Гайдай, нічого і не зроблять, оскільки не встигнуть.

Раніше керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що вночі окупанти обстріляли регіон, від ворожих снарядів загинуло 11 людей і ще 13 було поранено.

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