Генерал ЗСУ Марченко розповів про закінчення активної фази війни в Україні

10 серпня 2022, 13:47

Генерал ЗСУ Марченко розповів про закінчення активної фази війни в Україні

Активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця 2022 року, а завершення війни з РФ перемогою України ймовірно вже навесні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал Дмитро Марченко, зазначивши, що ЗСУ вийдуть на адмінкордон України 1991 року.

Дмитро Марченко заявив, що для перемоги ЗСУ знадобиться вся обіцяна партнерами раніше зброя. Він також зазначив, що категорично не можна будувати переговори з РФ на основі здавання українських територій.

«Якщо ми залишимо ворогові бодай шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Потрібно брати під контроль усі кордони України та не залишити їм жодного клаптика нашої землі», - сказав Марченко, зазначивши, що звільнення Херсона стане закінченням активної фази ведення війни. За його прогнозом, це станеться до кінця 2022 року.

«Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни», - заявив генерал і сказав, що це буде швидкий процес.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагаються перевести війну в максимально затяжний формат, щоб «пограти в виснаження», бо не мали реальних уявлень про оборонні та мобілізаційні можливості України.

Ще за темою

Організації
ЗСУ
Інше
Війна деокупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
08:55
На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай
Всі новини
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:09
Переселенці можуть отримувати соціальні послуги без паспорту
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:37
Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК «Південь»
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:59
Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення
14:57
У Покровському, Бахмутському та Краматорському районах енергетики провели ремонти
14:49
Загроза повторного наступу військ РФ із Білорусі зберігається — Чернігівська ОВА
14:26
Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:47
Генерал ЗСУ Марченко розповів про закінчення активної фази війни в Україні
Всі новини
ВІДЕО
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
10 серпня, 16:35
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
09 серпня, 23:30
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти