Генерал ЗСУ Марченко розповів про закінчення активної фази війни в Україні

Активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця 2022 року, а завершення війни з РФ перемогою України ймовірно вже навесні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал Дмитро Марченко, зазначивши, що ЗСУ вийдуть на адмінкордон України 1991 року.



Дмитро Марченко заявив, що для перемоги ЗСУ знадобиться вся обіцяна партнерами раніше зброя. Він також зазначив, що категорично не можна будувати переговори з РФ на основі здавання українських територій.



«Якщо ми залишимо ворогові бодай шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Потрібно брати під контроль усі кордони України та не залишити їм жодного клаптика нашої землі», - сказав Марченко, зазначивши, що звільнення Херсона стане закінченням активної фази ведення війни. За його прогнозом, це станеться до кінця 2022 року.

«Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни», - заявив генерал і сказав, що це буде швидкий процес.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагаються перевести війну в максимально затяжний формат, щоб «пограти в виснаження», бо не мали реальних уявлень про оборонні та мобілізаційні можливості України.