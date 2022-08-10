Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини

Правоохоронцями зареєстровано 19 злочинів російської армії проти мирного населення Луганської області. Про це повідомляє Національна поліція України.



Повідомляється, що у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, смт Метелкіне, селищах Миколаївка, Смолянинове та Щедрищеве задокументовано 19 фактів руйнування житла місцевих мешканців та пошкодження майна внаслідок артилерійських обстрілів російських військ. У Нацполіції заявили, що ці відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України («Порушення законів та звичаїв війни»).



Також зареєстровано 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами громадян та підприємств у Луганській області – розпочато оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження викраденого майна (ст. 289 КК України).



До того ж отримано повідомлення про 6 випадків мародерства у приватних домоволодіннях громадян та один факт викрадення майна дитячого спортивного комплексу у Кремінній.



Правоохоронці повідомили, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили 18 осіб, які підтримали окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях і зараз співпрацюють із російською армією. Дії зрадників-колаборантів документуються, їм загрожує покарання за ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»). Ще 20 осіб перевіряють на причетність до створення не передбачених законами України воєнізованих формувань чи участь у їхній діяльності (ст. 260 КК України).



Задокументоване поліцією захоплення окупаційними військами РФ адміністративної будівлі комунальної установи на території Гірської громади.

Раніше в головному управлінні Національної поліції Донецької області заявили, що на території регіону за добу задокументовано 19 військових злочинів військ РФ, спільно з СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.