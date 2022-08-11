Російські війська вдарили по території Луганської області, що залишаться під контролем українського уряду, дванадцятьма ракетами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що суттєва перевага у зброї не забезпечує РФ очікуваного прогресу в наступі.



За його словами, минулої доби окупанти атакували Луганщину авіацією поблизу восьми населених пунктів, розташованих на кордоні з Донецькою областю. Вночі здійснено 16 обстрілів регіону зі ствольної артилерії, ще два – з реактивної.

Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти безуспішно штурмували відразу на вісьмох напрямках, але ЗСУ відбили ці атаки, а ще на трьох ділянках бої продовжуються досі.

«По два-три рази на тиждень окупанти намагаються йти вперед в районі Верхньокам’янського, вчергове – учора. І знову були вимушені відійти із втратами. На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ», - сказав він.

Також Сергій Гайдай зазначив, що людям, які залишилися на захоплених російськими військами територіях області, потрібно бути дуже обережними, оскільки розмінування практично не відбувається.

«Вони щодня рапортують про розмінування окупованих міст, перш за все, об’єктів критичної інфраструктури та будинків. А що ми бачимо у дійсності? Багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, просто огороджують сигнальними стрічками. Нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі. Але ж самі повідомили вчора про загибель двох енергетиків та поранення ще одного внаслідок підриву автомобілю у Смоляниновому, де бойових дій практично не було і росіяни перебували там із березня. Зокрема, «обстежені і розміновані» 83 підстанції та чотири повітряні лінії в Рубіжному, 47 ТП та одну ПЛ в Лисичанську, 89 ТП та дві ЛЕП в Сєвєродонецьку, у тому числі і ту, поблизу якої і загинули електрики», - написав глава Луганська ОВА.



До того ж, за інформацією Сергія Гайдая, на захоплених територіях Луганщини росіяни пропонують роботу, але невідомо чи заплатять за неї, а безпечних умов праці окупантами не створено.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули 11 людей.