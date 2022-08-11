У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач

11 серпня 2022, 11:24

У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач

На Херсонщині впав стовп високовольтних ліній передач, що йдуть від Запорізької атомної електростанції до окупованого російськими військами Криму. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

«Цієї ночі «випадково» почали падати лінії високовольтних передач, що йдуть від Запорізької АЕС до окупованого Криму. Збіг? Не думаю», - написав він у своєму Telegram-каналі.

Фото аварії опублікував Telegram-канал «Ху@вий Херсон», зазначивши, що подія сталася на трасі, яка йде на Чаплінку (біля Нової Кам'янки), там упав високовольтний стовп.

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