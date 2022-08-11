Витратили гроші та повернулися — такого не буде: Верещук закликала вивезти дітей з Донецької області

11 серпня 2022, 13:46

Витратили гроші та повернулися — такого не буде: Верещук закликала вивезти дітей з Донецької області

Такої ситуації з переселенцями, як у квітні, коли жителі, які виїхали з Донецької області, змушені були повернутися, більше не буде. Їм нададуть всебічну підтримку, особливо сім'ям із дітьми. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему обов'язкової евакуації з Донеччини.

«У нас на сьогодні налічується близько 50 тисяч діток на Донеччині. Це дуже велика цифра», — сказала Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що, з урахуванням кількості людей, які виїхали за перший тиждень обов'язкової евакуації, вже зрозуміла динаміка.

«Я розумію, скільки ще часу буде потрібно, щоб вивезти всіх діток до холодів», — сказала вона.

У міністерстві обіцяють не залишати батьків із дітьми віч-на-віч з проблемами.

«Як це було навіть у квітні. Я знаю, що їхали люди саме з Донецької області, на Західну Україну. Не змогли адаптуватися, витратили всі свої заощадження, витратили гроші на оренду, яка часто була надхмарною, та змушені були повернутися. Це гірко, але про це треба говорити. Зараз такої ситуації не буде», — наголосила Верещук.

Вона нагадала, що ті, хто виїжджає, будуть забезпечені житлом, медичною, гуманітарною, психологічною допомогою, підтримкою у всіх соціальних питаннях. Їм також допоможуть оформити виплати. А для дітей відразу буде організовано навчальний процес — офлайн або онлайн.

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