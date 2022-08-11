У п'ять населених пунктів Донеччини повернули електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у п'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло до будинків 15 390 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Левова частка відновлень — у Торецькій громаді, яка частково була без світла два дні через безперервні обстріли. Тут заживлено понад 14 тисяч домогосподарств. Страждають від наслідків бойових дій й інші громади регіону. Зокрема, вчора фахівці енергокомпанії змогли також попрацювати у Слов'янській, Авдіївській, Селидівській, Мар'їнській громадах», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що найскладнішими напрямками є Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський.



«Наразі без електропостачання залишаються 92 населені пункти на території Донецької області, де енергетики можуть працювати», — повідомили у ДТЕК.