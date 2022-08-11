Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація

У захопленому Северодонецьку висихають ставки. Як повідомила міська військово-громадянська адміністрація, без підкачування води вони висихають надшвидкими темпами.



Зазначається, що озера Чисте та Паркове, які служили місцем відпочинку городян, зменшились у рази.



Прес-служба нагадує, що минулого року на підтримку рівня води у двох озерах із міського бюджету було витрачено понад сім мільйонів гривень.



«З огляду на те, що це літо в Северодонецьку виявилося не критично спекотним, можна говорити про те, що озера можна врятувати після деокупації та відновлення комунікацій критичної інфраструктури», — зазначив начальник Управління житлово-комунального господарства Северодонецької ВДА Антон Ковалевський.



За даними військової адміністрації, у Северодонецьку зруйновано до 80% житлового фонду, а також повністю виведено з ладу системи водопостачання та водовідведення.