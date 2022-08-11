Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація

11 серпня 2022, 22:52

Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація

У захопленому Северодонецьку висихають ставки. Як повідомила міська військово-громадянська адміністрація, без підкачування води вони висихають надшвидкими темпами.

Зазначається, що озера Чисте та Паркове, які служили місцем відпочинку городян, зменшились у рази.

Прес-служба нагадує, що минулого року на підтримку рівня води у двох озерах із міського бюджету було витрачено понад сім мільйонів гривень.

«З огляду на те, що це літо в Северодонецьку виявилося не критично спекотним, можна говорити про те, що озера можна врятувати після деокупації та відновлення комунікацій критичної інфраструктури», — зазначив начальник Управління житлово-комунального господарства Северодонецької ВДА Антон Ковалевський.

За даними військової адміністрації, у Северодонецьку зруйновано до 80% житлового фонду, а також повністю виведено з ладу системи водопостачання та водовідведення.

Ще за темою

Місця
Северодонеьк

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:52
Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація
22:41
Медведєв приїхав до окупованого Луганська
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
14:15
У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України
13:42
Російські війська вдарили по території селища Піски Донецької області ракетами «Сонцепік»
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11:24
У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач
10:42
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
10:20
«ДНР»: У Донецьку та під Горлівкою за добу загинули чотири мирні жителі
08:25
У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
Всі новини
23:51
Зеленський закликав військових експертів не розкривати плани ЗСУ
22:52
Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація
22:41
Медведєв приїхав до окупованого Луганська
19:00
У Мар'їнці евакуаційна група потрапила під обстріл – поранено двох поліцейських
18:03
Радіаційне тло на ЗАЕС у нормі – «Енергоатом»
16:57
Зафіксовано «прильоти»: Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС
16:45
Чи евакуюють сім'ї з домашніми тваринами, пояснила Верещук
16:06
Що буде з переселенцями, які проживають у школах і садках, повідомили в Мінреінтеграції
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
15:34
Ніхто гроші не братиме: Обов'язкова евакуація передбачає розселення
14:59
В ООН закликають створити «демілітаризовану зону» навколо Запорізької АЕС
14:56
У п'ять населених пунктів Донеччини повернули електропостачання
14:17
Обов'язкову евакуацію розглядають для кількох регіонів. Можуть переїхати 500 тисяч людей
14:15
У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11 серпня, 11:28
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
11 серпня, 10:42
Російські війська обстріляли Краматорськ
11 серпня, 09:44

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти