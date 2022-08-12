РФ до кінця 2022-го року не зможе захопити Донбас — NYT з посиланням на джерела у Білому домі

12 серпня 2022, 14:56

РФ до кінця 2022-го року не зможе захопити Донбас — NYT з посиланням на джерела у Білому домі

Кремль 2022-го року не досягне однієї зі своїх ключових цілей і не захопить територію Донбасу через втрати в лавах своєї армії. Про це з посиланням на свої джерела у Білому домі повідомляють журналісти The New York Times.

Зазначається, що згідно з оцінками американської розвідки та військових чиновників, щодня 500 російських військовослужбовців гинуть або зазнають поранень, і військові дії російських військ сповільнилися до виснажливої втоми. Багато в чому, як пишуть журналісти, цієї цифри вдалося досягти завдяки постачанню ЗСУ американського озброєння.

NYT нагадує, що в понеділок, 8 серпня, у Пентагоні заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль, говорячи про загиблих і поранених російських військових, упевнено припустив, що Кремль, ймовірно, втратив 70 000 або 80 000 осіб менш ніж за шість місяців війни в Україні.

Також, із посиланням на двох американських чиновників, журналісти повідомили, що Росія втратила в Україні близько 20 000, 5 000 з яких імовірно є «вагнерівцями».

З посиланням на слова Коліна Каля, повідомляється, що на сході України ситуація частково стабілізувалася, а РФ була змушена передислокувати свої сили на південь України, оскільки ЗСУ активізує кампанію з деокупації цих територій. Також у липні високопоставлений представник міністерства оборони США відзначав низьку бойову ефективність військ РФ, що прибувають в Україну.

Журналісти NYT, пославшись на інформацію генерала у відставці Філіпа Бридлава, також написали, що Кремль має проблеми з живою силою, а ще серйозніша проблема полягає в тому, що російські військові не мають достатньої підготовки.

Наголошується, що російська армія серйозно виснажена.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що російська армія на початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого атакувала, не підготувавшись належним чином, зокрема, окупанти не сформували належним чином ударні угруповання.

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