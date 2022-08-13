Четвертий міст у Херсонській області пошкоджено ЗСУ – Хлань

Українська армія потрапила в останній четвертий міст на Херсонщині, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він не уточнює, з якої зброї був постріл.



«Сьогодні ЗСУ потрапили до останнього — четвертого мосту, що з'єднував правий і лівий береги. Тобто росіяни більше не мають жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку», – написав він у Facebook.



Хлань додав, що російська армія продовжить пошуки альтернативи у переправах, «але цей час, гроші, а потім, як тільки підготуються і зберуть техніку та силу, ми знову її знищимо».

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ударів по Антонівському та Каховському мостам на території тимчасово зайнятої окупантами Херсонської області.