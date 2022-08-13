Понад 200 прильотів: Росіяни обстріляли прикордонні громади на Сумщині

У суботу, 13 серпня, росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 223 прильоти. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Він зазначив, що обстрілів з російської сторони зазнали Шалигінська, Хотинська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська, Буринська та Великописарівська громади.



«На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба», — уточнив Живицький.



За його інформацією, російські сили били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та кулеметів. Обстріл розпочався з 8 години ранку. У деяких громадах пошкоджено водогін та електромережі.