Центр Донецька потрапив під обстріл

Пізно увечері 13 серпня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.



За словами очевидців, прильоти в Донецьку були на перехресті проспекту Миру та вулиці Артема, а також на перетині проспекту Титова та вулиці Артема.



«Представництво СЦКК ДНР» повідомило, що у Київському та Ворошилівському районах Донецька зафіксовано три влучення снарядів.



Прильоти у центрі Донецька. Фото: Тelegram-канал «Типовий Донецьк»

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що «прильоти» зафіксовано на перетині проспекту Миру та вулиці Артема, а також на перетині проспекту Титова та вулиці Артема.



Уточнюється, що під обстріл потрапили: