Центр Донецька потрапив під обстріл

Оновлено
14 серпня 2022, 00:03

Центр Донецька потрапив під обстріл

Пізно увечері 13 серпня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

За словами очевидців, прильоти в Донецьку були на перехресті проспекту Миру та вулиці Артема, а також на перетині проспекту Титова та вулиці Артема.

«Представництво СЦКК ДНР» повідомило, що у Київському та Ворошилівському районах Донецька зафіксовано три влучення снарядів.


Прильоти у центрі Донецька. Фото: Тelegram-канал «Типовий Донецьк»

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що «прильоти» зафіксовано на перетині проспекту Миру та вулиці Артема, а також на перетині проспекту Титова та вулиці Артема.

Уточнюється, що під обстріл потрапили:

  • вул. Челюскінців, 198а — корпус № 8 Донецького національного університету, посічено стіну, пошкоджено 19 віконних блоків;
  • пр. Миру, 10 — корпус № 5 Академії управління та державної служби;
  • Пенсійний фонд — зафіксовано спалах.

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