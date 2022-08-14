Енергетики повернули світло майже семи тисячам сімей на Донеччині

За останню добу спеціалісти «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донецької області, повністю або частково знеструмлених через обстріли.



Як повідомляє прес-служба компанії, це дозволило повернути світло до будинків 6 975 сімей регіону.



«Основні зусилля енергетики зосередили на Бахмутській громаді, яка зазнає безперервних атак ворога. Попри це майже щодня аварійним бригадам ДТЕК вдається відновлювати світло. Роботи виробляють із дозволу військових. За добу заживили ще 5 тисяч домогосподарств. А також оперативно відновили пошкоджені після обстрілу мережі у Слов'янській, Селидівській та Мар'їнській громадах», — йдеться у повідомленні.



У компанії зазначають, що гарячі бойові дії, що продовжуються по всій лінії фронту, продовжують руйнувати мережі та енергообладнання. На території Донецької області без електропостачання лишаються 95 населених пунктів, де бригади енергетиків не можуть працювати.



Найскладніші напрями — Бахмутське, Авдіївське, Мар'їнське, Великоновосілківське, Волноваське, Микільське, Лиманське, Слов'янське та Торецьке.



«Фахівці енергокомпанії обов'язково повернуть світло всім жителям області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», — запевнили в «ДТЕК Донецькі електромережі».