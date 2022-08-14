У курортній Затоці на Одещині двоє людей загинули від підриву на міні

Сьогодні в курортному селищі Затока Одеської області двоє людей загинули, ще одного поранено внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».



«На одному з пляжів Одещини, у Білгород-Дністровському районі, у прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинули двоє та поранено одну людину», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, група чоловіків, ігноруючи обмеження щодо відвідування узбережжя та купання у прибережних водах, незважаючи на попереджувальні знаки, влаштувала відпочинок із купанням на одному з пляжів.



«Під час плавання від вибуху на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення», - сказано в повідомленні.



На місці події працюють спеціалісти швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.