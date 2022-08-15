Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область ракетами С-300

Вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Нікопольський. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Нікопольський район росіяни атакували з «Градів», за даними Резніченка, Нікополь обстріляли 20 реактивними снарядами. Зруйновано склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Також, за даними голови Дніпропетровської ОВА, ще 20 реактивних снарядів потрапили до Марганецької громади, обійшлося без руйнувань та постраждалих.



Валентин Резніченко також повідомив, що у Покровській громаді через ворожі обстріли пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури, попередньо ніхто не постраждав.



По Синельниківському району, за даними Дніпропетровської ОВА, російська армія вдарила чотирма ракетами «С-300» і зруйнувала об'єкт соціальної інфраструктури.

Також Валентин Резніченко повідомив, що одну російську ракету – «X-59» – ЗСУ цієї ночі над областю збили.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.