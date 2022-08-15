У бою з Росією загинув один із найкращих українських льотчиків ЗСУ

15 серпня 2022, 10:15

У бою з Росією загинув один із найкращих українських льотчиків ЗСУ

У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих льотчиків України Антон Листопад. Про це повідомляють на сторінці у Facebook Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської облради, випускником якого був Антон.

Зазначається, що за проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі Антона Листопада було відзначено Президентом Володимиром Зеленським високою державною нагородою – орденом за мужність третього ступеня. У 2019 році він був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України.

«Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон», – написали на сторінці Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської облради.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.

Ще за темою

Організації
ЗСУ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:53
Опубліковано фото наслідків обстрілу російської бази ПВК «Вагнер» у Попасній
11:45
«ДНР»: Сьогодні в Донецьку загинули двоє людей від обстрілу
09:45
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 14 поранених від обстрілів за добу
22:45
Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►
13:36
Російська філія Червоного Хреста, можливо, домовилася з владою — дружина комполка «Азов»
10:16
Російські війська безуспішно намагаються окупувати всю Луганську область
23:42
Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►
20:57
Російські комунальники, яких «кинула» із зарплатою «ЛНР», поскаржилися Путіну
20:35
В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»
16:30
«ДНР» скасувала плату за водопостачання
15:14
«ДНР»: В Донецьку в Куйбишевському районі загинув чоловік
14:39
Як «ДНР»: «ЛНР» заявила, що платитиме пенсіонерам мінімум по 10 тисяч рублів
12:58
«ЛНР» заявила про аварію на шахті, відомо про загиблого та потерпілого
11:52
До опалювального сезону не готове жодне захоплене Росією місто Луганщини — Гайдай
09:47
У Горлівці під обстріл потрапив оптовий ринок
Всі новини
12:53
Опубліковано фото наслідків обстрілу російської бази ПВК «Вагнер» у Попасній
12:40
ЗСУ збили на Донбасі ще один вертоліт окупантів
12:17
На Донеччині під час ліквідації пожежі окупанти поранили двох рятувальників
11:52
Окупанти не дають запустити Карлівську фільтрувальну станцію, знеструмлену 13 серпня
11:45
«ДНР»: Сьогодні в Донецьку загинули двоє людей від обстрілу
11:00
За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини
10:45
Вранці російська армія обстріляла територію двох громад Сумської області
10:40
Слов'янськ зазнав чергового обстрілу
10:15
У бою з Росією загинув один із найкращих українських льотчиків ЗСУ
09:45
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 14 поранених від обстрілів за добу
09:25
Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область ракетами С-300
08:59
У Луганській ОВА підтвердили обстріл бази ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній
08:56
Троє мешканців Донеччини загинули та 13 поранені внаслідок обстрілів за добу
23:11
Обов'язкова евакуація: З Авдіївки та Очеретиного організовано вивезли перших мешканців
22:45
Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►
Всі новини
ВІДЕО
Слов'янськ зазнав чергового обстрілу
15 серпня, 10:40
Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►
14 серпня, 22:45
Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►
13 серпня, 23:42

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти