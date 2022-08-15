У бою з Росією загинув один із найкращих українських льотчиків ЗСУ

У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих льотчиків України Антон Листопад. Про це повідомляють на сторінці у Facebook Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської облради, випускником якого був Антон.



Зазначається, що за проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі Антона Листопада було відзначено Президентом Володимиром Зеленським високою державною нагородою – орденом за мужність третього ступеня. У 2019 році він був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України.



«Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон», – написали на сторінці Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської облради.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.