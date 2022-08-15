За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини

Російська армія обстріляла 18 населених пунктів Донецької області за добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є втрати серед мирного населення, а також поранені.



Повідомляється, що масованих обстрілів зазнали Авдіївка та Бахмут – по шість ударів. Також окупанти вдарили по містах Білицьке, Костянтинівка, Мар’їнка, Миколаївка, Слов’янськ, Соледар, Дачне, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Комар, Курдюмівка, Опитне Авдіївської ТГ, Опитне Бахмутського району, Підгородне, Пришиб, Шахтарське.



Зруйновано та пошкоджено 54 об'єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.



Російські війська обстрілювали регіон з авіації, ракетами 9М-723 «Іскандер-М», РСЗВ «Град», артилерією, танками.



Поліція задокументувала 33 злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив, що місто зазнало чергового обстрілу військами Росії минулої ночі.