Росіяни готуються знову вдарити по Україні з території Білорусі — «Беларускі Гаюн»

У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару територією України найближчими тижнями, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дослідники пишуть, що завдяки знімкам із космосу змогли скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, що знаходяться у Зябрівці.





За даними групи, на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», три РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», два ЗРПК «Панцир». Також там розташований склад боєприпасів із мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400. Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

Таким чином, у групі не відкидають, що російські війська готують черговий удар по Україні з території Білорусі.



"Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 і ОТРК "Іскандер", які не видно на знімку", - додали дослідники.

Зазначається, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети.