З початку серпня з Донецької області виїхали понад 5,5 тисячі людей

Більшість мешканців Донецької області евакуйовано, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського марафону. Йдеться про ту частину області, яка до 24 лютого була підконтрольна українській владі.



«Залишається вдома чверть населення області. З моменту початку обов'язкової евакуації виїхали 5575 людей. Ми збільшуватимемо в міру можливості темпи евакуації», — сказав Кириленко.

Раніше Кириленко повідомив, що установи та об'єкти критичної інфраструктури на підконтрольній українській владі території Донецької області працюють.



Як повідомляється, в опалювальний сезон до будинків мешканців Донецької області не поставлятиметься тепло через відсутність газу. І донеччанам необхідно евакуюватися.