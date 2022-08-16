З початку серпня з Донецької області виїхали понад 5,5 тисячі людей

16 серпня 2022, 00:10

З початку серпня з Донецької області виїхали понад 5,5 тисячі людей

Більшість мешканців Донецької області евакуйовано, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського марафону. Йдеться про ту частину області, яка до 24 лютого була підконтрольна українській владі.

«Залишається вдома чверть населення області. З моменту початку обов'язкової евакуації виїхали 5575 людей. Ми збільшуватимемо в міру можливості темпи евакуації», — сказав Кириленко.

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Раніше Кириленко повідомив, що установи та об'єкти критичної інфраструктури на підконтрольній українській владі території Донецької області працюють.

Як повідомляється, в опалювальний сезон до будинків мешканців Донецької області не поставлятиметься тепло через відсутність газу. І донеччанам необхідно евакуюватися.

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