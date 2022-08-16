«ДНР» заявила про 9 загиблих за день, включаючи російську кореспондентку

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території за минулу добу в результаті бойових дій загинули 9 цивільних. Про це заявив «СЦКК ДНР».



Смерті зафіксовано у Куйбишевському, Кіровському, Петрівському районах Донецька, Горлівці, Володимирівці.



Уточнюється, що у Кіровському районі Донецька загинула внаслідок підриву на міні «Пелюсток» дівчина 1997 року народження — російська кореспондентка. У СЦКК вказали, що вона була репортером телеканалу RT. При цьому телеграм-канал WarGonzo наголошує, що загибла росіянка — воєнкор і активістка партії Едуарда Лімонова «Інша Росія» Земфіра Сулейманова. Зазначається, що вона приїхала на Донбас зовсім недавно, «займатися гуманітарною допомогою та з мрією стати справжнім військовим журналістом».



За даними «СЦКК ДНР», поранення різного ступеня тяжкості отримали 6 громадянських осіб у Куйбишевському, Ленінському районах Донецька та Горлівці.



Пошкоджено 39 домобудівель у Куйбишевському, Київському, Петрівському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Зайцеве, Горлівці, а також 6 об'єктів цивільної інфраструктури.