Поліцейські зафіксували 28 обстрілів окупантів Донецької області за добу

Російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області за добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.



Упродовж доби поліцейські зафіксували 28 обстрілів території регіону.

Масових обстрілів зазнали міста Авдіївка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Бахмут, Курахове, Слов'янськ, смт Південне, Велика Новосілка та Ясногірка, села Першотравневе, Дружба, Калинове.



Окупантами зруйновано та пошкоджено 19 об'єктів – 14 житлових будинків, школу-інтернат, гуртожиток, господарську споруду, ангар, кафе.

Російські війська вдарили по Донецькій області артилерією, мінометами, танками, РСЗВ «Град», «Ураган» та завдали авіаудару «НУРС».

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється також, що за добу правоохоронцями було евакуйовано 415 громадян, а всього з початку серпня до безпечніших регіонів України виїхало майже 6000 осіб, понад 1000 з них – діти.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів регіону загинула одна людина, ще двоє мирних жителів було поранено.