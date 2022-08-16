81% жителів сходу України вважають себе насамперед громадянами своєї країни — КМІС

81% мешканців східних областей України вважають себе громадянами своєї країни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 6-20 липня.



Загалом майже 85% населення України вважають себе, перш за все, громадянами своєї країни: Серед російськомовних українців – 81%, а серед російськомовних росіян – 78%. Соціологи зазначають, що ще близько 3% опитаних вважають себе представником етносу чи нації, а громадянином колишнього Радянського Союзу почуваються трохи менше 1% опитаних.



Також у КМІС повідомляють, що громадянська ідентичність в Україні зросла майже вдвічі – з 45,6% до 84,6%, при цьому зробивши маргінальними всі інші види ідентичності у територіальному та політичному контексті.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що більшість жителів Донеччини евакуйовано, уточнивши, що з моменту початку обов'язкової евакуації з регіону виїхали 5575 осіб.