81% жителів сходу України вважають себе насамперед громадянами своєї країни — КМІС

16 серпня 2022, 12:25

81% жителів сходу України вважають себе насамперед громадянами своєї країни — КМІС

81% мешканців східних областей України вважають себе громадянами своєї країни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 6-20 липня.


Загалом майже 85% населення України вважають себе, перш за все, громадянами своєї країни: Серед російськомовних українців – 81%, а серед російськомовних росіян – 78%. Соціологи зазначають, що ще близько 3% опитаних вважають себе представником етносу чи нації, а громадянином колишнього Радянського Союзу почуваються трохи менше 1% опитаних.


Також у КМІС повідомляють, що громадянська ідентичність в Україні зросла майже вдвічі – з 45,6% до 84,6%, при цьому зробивши маргінальними всі інші види ідентичності у територіальному та політичному контексті.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що більшість жителів Донеччини евакуйовано, уточнивши, що з моменту початку обов'язкової евакуації з регіону виїхали 5575 осіб.

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